Евросоюз хочет сэкономить 160 миллиардов евро, не урезая траты на Украину

ЕС хочет сократить бюджет почти на 160 миллиардов евро, но сохранить 100 миллиардов для Украины. В проекте бюджета на 2028–2034 годы будут урезаны траты на помощь странам Африки и Ближнего Востока, европейские оборонные и космические программы и безопасность, а также другие расходы.