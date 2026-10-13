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Регионы России

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«Интер» примет «Брюгге» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

«Интер» примет «Брюгге» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Брюгге».

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