В Калининград и Подмосковье отправили 30 из 700 рязанских призывников

В числе призывников этой осени - молодые люди от 18 до 30 лет. Как сообщил комитет по информации Рязанской области, 13 ноября более тридцати призывников получили адреса мест, где им предстоит проходить службу.
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