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Царьград

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Сотрудницу администрации на Кубани оштрафовали за игнор жителя

Сотрудницу администрации на Кубани оштрафовали за игнор жителя

Сотрудница администрации Передовского сельского поселения в Отрадненском районе не направила жителю ответ по обращению о подтоплении домовладения, за что мировой судья назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

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