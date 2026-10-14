Сотрудницу администрации на Кубани оштрафовали за игнор жителя

Сотрудница администрации Передовского сельского поселения в Отрадненском районе не направила жителю ответ по обращению о подтоплении домовладения, за что мировой судья назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.
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