Пленный боевик ВСУ: командование посылает необученных на "мясные штурмы"

Министерство обороны РФ Украинский пленный боевик Алексей Бабенко, сдавшийся в плен российским военным в курском приграничье, рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает необученный личный состав на убой.
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