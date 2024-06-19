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Марсотрясения помогут в поиске подземных вод на планете

Марсотрясения помогут в поиске подземных вод на планете

Группа ученых под руководством ученых Пенсильванского университета предложила использовать марсотрясения на планете, чтобы обнаружить подземные воды, которые могут быть слишком глубоко для традиционных методов, применяемых на Земле.

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