На заседании федерального совета "Единой России", Дмитрий Медведев подчеркнул согласованность приоритетов партии с национальными целями развития России, установленными президентом Владимиром Путиным, через народную программу и программные документы.
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