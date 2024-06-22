Бастрыкин прокомментировал отказ ФРГ осуществлять выплаты блокадникам

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что ФРГ признает историческую ответственность за совершенные германским вермахтом в Ленинграде преступления, но отказалось осуществлять выплаты всем жителям блокадного Ленинграда .
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