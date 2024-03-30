Ростислав Ищенко: Можно и не выходить на западные границы, но заставить принять мир на российских условиях

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» о перспективах дальнейшего развития украинского конфликта и перерастания в боевые действия с войсками Запада.
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