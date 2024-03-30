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Ростислав Ищенко: Можно и не выходить на западные границы, но заставить принять мир на российских условиях

Ростислав Ищенко: Можно и не выходить на западные границы, но заставить принять мир на российских условиях

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» о перспективах дальнейшего развития украинского конфликта и перерастания в боевые действия с войсками Запада.

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Комментарии
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z
zhanna
Через 6 месяцев армия РФ выйдет на границы с Венгрией,Словакией и Румынией.
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2 час.
Александр Батт
Если хотя бы клочок Украины останется вне России, война не закончится.
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58 мин.
АА
Алекс Архипов
Чтобы они снова обманули? Спасибо, плавали, знаем...
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57 мин.

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