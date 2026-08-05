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RT Russia

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Боец Гуль пять месяцев удерживал позицию и отражал атаки ВСУ

Боец Гуль пять месяцев удерживал позицию и отражал атаки ВСУ

Боец армии России с позывным Гуль около пяти месяцев удерживал позицию в ДНР, несмотря на ранение. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров.

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