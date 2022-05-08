Наш потерянный мир

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Международное сообщество ЛГБТ ввело санкции против России: гей-парады теперь запрещены

Международное сообщество ЛГБТ ввело санкции против России: гей-парады теперь запрещены

После начала российской спецоперации на украинской территории против Москвы ополчились западные страны, которые начали выстраивать новый железный занавес в отношении России.

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