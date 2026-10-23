Антибиотики перестают спасать? Учёные предупреждают об угрозе, которая может изменить современную медицину Елена ГалицкаяПривычные лекарства могут утратить эффективность против опасных инфекций.
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