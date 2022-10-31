«Мегафон» запустил сервис оплаты гаджетов частями

«Мегафон» первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями «Яндекс.Сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки – достаточно только номера телефона.