smi.today

4 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ЧТО вы меня тут обнадеживаете?!!! До инфарктов, если этого не произойдет?!!!... Взятие Одессы и Одесской области - эт...«СП»: в Херсонско...
  • лина любимцева
    Этот "магаданец" -потомок уголовных ЗэКа?Житель Магадана п...
  • лина любимцева
    Ксюшадь приготовят?.... Тоже, хотела в президентки... спьяну, наверняка... ТАКАЯ ПОЗОРУХА БЫЛА...Для России готовя...

«Мегафон» запустил сервис оплаты гаджетов частями

«Мегафон» запустил сервис оплаты гаджетов частями

«Мегафон» первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями «Яндекс.Сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки – достаточно только номера телефона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх