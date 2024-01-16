Веда Словена. Переселение славян из Читинского края в Индию

Александр Лесков

Супер! Неужто и правде у Болгар остались Древние миф -легенды и обрывки Славянской истории? Былины? Чудо это!!! Это же тогда был период всеобщего оледенения, много (десятки - (?) -ТЫСЯЧ лет назад. По-моему и на Руси следов тех времён в былинах не осталось...