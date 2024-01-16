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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. Переселение славян из Читинского края в Индию

Веда Словена. Переселение славян из Читинского края в Индию

В Песнях Болгар Помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» упоминаются многие древние праздники и обычаи наших предков, а также архаичные события происходившие с ними.

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Комментарии
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Александр Лесков
Супер!  Неужто  и правде у  Болгар остались Древние миф -легенды и обрывки  Славянской истории? Былины?  Чудо это!!!  Это же  тогда  был  период всеобщего  оледенения,  много (десятки - (?) -ТЫСЯЧ лет  назад.  По-моему и  на Руси  следов тех  времён в былинах не осталось...
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