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Путин пообщался с юными хоккеистами и подписал клюшку с хохломской росписью

Путин пообщался с юными хоккеистами и подписал клюшку с хохломской росписью

РИА Новости/Кирилл Зыков Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород осмотрел многофункциональный спортивный комплекс и пообщался с воспитанниками местных хоккейных школ, которые проводили тренировку на льду.

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