Восстановление экономики: Улучшение финансовых результатов листинговых компаний и надежды на активный рынок акций в 2024

Все больше компаний, котирующихся на бирже в Китае, опубликовали свои отчеты о финансовых результатах за третий квартал, которые указывают на значительное улучшение по сравнению со вторым кварталом, а восстановление экономики Китая набирает темпы.
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