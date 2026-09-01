Сенатор Карасин: встреча Силуанова и Бессента оздоровила отношения России и США

Встреча министров финансов России и США Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20 в американском Эшвилле способствовала оздоровлению российско-американских отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
- Трамп: я завершил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым