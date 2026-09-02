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Суд оштрафовал Третьяковку на 100 тыс. рублей за отказ ремонтировать фасад

Суд оштрафовал Третьяковку на 100 тыс. рублей за отказ ремонтировать фасад

Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей Третьяковскую галерею за отказ отремонтировать фасад исторического здания в центре Москвы, который входит в комплекс зданий музея в центре Москвы.

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