На первом этаже дома на Зеленодольской поселилась шумная фирма

В нашу редакцию с жалобой обратился житель дома 18, корп. 1, на Зеленодольской: в последнее время спокойная жизнь для него закончилась, и всё из-за круглосуточно работающего на первом этаже склада сервиса доставки.
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