Нескучные технологии

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В «Ростехе» придумали материал, делающий самолеты «невидимыми»

В «Ростехе» придумали материал, делающий самолеты «невидимыми»

Государственная корпорация «Ростех» сообщила о новом важном достижении. Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в состав ГК «Ростех») разработали инновационный материал, способный сделать самолеты практически «невидимыми» в широком спектре … .

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