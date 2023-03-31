В «Ростехе» придумали материал, делающий самолеты «невидимыми»

Государственная корпорация «Ростех» сообщила о новом важном достижении. Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в состав ГК «Ростех») разработали инновационный материал, способный сделать самолеты практически «невидимыми» в широком спектре … .
Государственная корпорация «Ростех» сообщила о новом важном достижении. Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в состав ГК «Ростех») разработали инновационный материал, способный сделать самолеты практически «невидимыми» в широком спектре … .
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