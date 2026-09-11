Южная Африка: 10 сентября в Като-Мэноре, Дурбан, провинция Квазулу-Натал, в полиции трое подозреваемых в ограблении были застрелены, а четвертый был ранен во время перестрелки с полицейскими.
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