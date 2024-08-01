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ЕС с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных из РФ и Белоруссии

ЕС с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных из РФ и Белоруссии

Евросоюз выпустил коммюнике по итогам прошедшего обмена пленными между Россией и Западом, в котором заявил об облегчении в связи с освобождением ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане объединения.

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