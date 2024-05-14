Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Пусть посидит.В Крыму задержали...
  • Valeriy Ishmenev
    Отправить к ебен... ям в усраинуВ Крыму задержали...
  • Сергей Дмитриев
    ...Надо организовать наглядный "мемориал" военным преступникам новейшего времени, начиная с Наполеона, и показать пос...В Алуште простили...

Крымчане в два раза чаще стали пользоваться цифровыми сервисами для получения госуслуг

Крымчане в два раза чаще стали пользоваться цифровыми сервисами для получения госуслуг

С 2020 года «Цифровая трансформация» была поставлена отдельной национальной целью в России. На данный момент все целевые показатели, установленные Президентом России Владимиром Путиным, были перевыполнены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх