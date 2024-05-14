Крымчане в два раза чаще стали пользоваться цифровыми сервисами для получения госуслуг

С 2020 года «Цифровая трансформация» была поставлена отдельной национальной целью в России. На данный момент все целевые показатели, установленные Президентом России Владимиром Путиным, были перевыполнены.
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