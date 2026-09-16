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Аргументы и Факты

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Новые взрывы прогремели в Киеве и Кировограде на Украине

Новые взрывы прогремели в Киеве и Кировограде на Украине

Взрывы вновь прогремели в Киеве и в Кировограде, сообщили украинские СМИ.«Взрывы в Киеве», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «24-й канал».

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