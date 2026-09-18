Защитник «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать. Мы потеряли два очка»

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев заявил, что его команда должна была побеждать «Краснодар».Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев заявил, что его команда должна была побеждать «Краснодар».
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