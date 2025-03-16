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«Это не России решать»: Макрон не намерен спрашивать разрешения у Москвы для

«Это не России решать»: Макрон не намерен спрашивать разрешения у Москвы для отправки французских войск на Украину Франция не намерена спрашивать разрешения у России для отправки своих военных на Украину.

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Комментарии
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m
mihail
ПрезидентКА Франции Эммануэль - обыкновенная дура!
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17 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной. ФРАНЦУЗСКИЕ МИРОТВОРЦЫ УСЛУЖЛИВО РАССТУПИЛИСЬ и пригрозили сербам, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов.
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17 час.
федор
Этот пидорок микрон просто конченная мразь!!!!
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17 час.
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