«Это не России решать»: Макрон не намерен спрашивать разрешения у Москвы для

АЗ

Андрей Зарубкин

В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной. ФРАНЦУЗСКИЕ МИРОТВОРЦЫ УСЛУЖЛИВО РАССТУПИЛИСЬ и пригрозили сербам, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов.