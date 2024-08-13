Военный альянс AUKUS испытывает дроны с искусственным интеллектом

Испытания искусственного интеллекта (ИИ), интегрированного в беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые провел трехсторонний военный альянс AUKUS, 12 августа сообщает информационная платформа Hartpunkt.
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