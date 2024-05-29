Более 8 километров дорог охватят средним ремонтом в Шахтинске

В текущем году в Шахтинске запланирован масштабный ремонт дорог. В рамках среднего ремонта охватят улицы 25 квартала, улицу Молодежная, а также парковочные места общеобразовательных учреждений, передает корреспондент ekaraganda.
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