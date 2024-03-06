BMW рисует картинки. Прямо на кузове

BMW усовершенствовали свою технологию изменения цвета автомобиляКомпания BMW значительно продвинулась в развитии технологии изменения цвета автомобилей, представив возможность отображения узоров и надписей на внешности электрического седана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии