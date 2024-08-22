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Бастрыкин счел незаконным задержание парней, которые защищали местных таксистов от приезжих

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Раздражает это невнятное и беззубое «русская община» Да не «община»! Народная милиция!! То есть, вооруженные отряды народа, задача которых- поддержание порядка в городе. И вот тогда все встанет на место. Ну, а полицию можно будет распустить как ненужный дублирующий орган. Тем более, погрязший в коррупции и взятках.
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13 час.
ГП
Галина Потапчик
Молодец Бастрыкин!!! Хорошо хоть он защищает россиян!!!
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Пока ничего неизвестно, местная мафия может победить. Все решают бабки на местах.
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7 час.

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