Бастрыкин счел незаконным задержание парней, которые защищали местных таксистов от приезжих

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Sergey Ivanov

Раздражает это невнятное и беззубое «русская община» Да не «община»! Народная милиция!! То есть, вооруженные отряды народа, задача которых- поддержание порядка в городе. И вот тогда все встанет на место. Ну, а полицию можно будет распустить как ненужный дублирующий орган. Тем более, погрязший в коррупции и взятках.