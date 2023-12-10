Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Нью-Йоркская фондовая биржа. Именно с ее печальной судьбой Saxo Bank почему-то связывает конец капитализма / © Wikimedia Commons Про десять прогнозов Saxo Bank — которые он публикует каждый год — принято говорить, что они «маловероятные».
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