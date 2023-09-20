РИАН: Русский военкомат разыскивает сбежавшего блогера Милохина

В базе МВД не нашлось данных о Милохине, хотя, по утверждению РИА Новости, его разыскивают по заявлению военкомата АнапыРИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах выяснили, что блогера Даню Милохина объявили в розыск.