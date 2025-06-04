Политика как он...
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Политика как она есть

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Это уничтожит Зеленского: компромат на главу Киева готовится к опубликованию

Это уничтожит Зеленского: компромат на главу Киева готовится к опубликованию

Компромат на главу киевского режима Владимира Зеленского, его окружение и западных кураторов практически собран.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Борис Леонтьев Какая ядерная бомба? Компромат на Зеленского? Таки кому он нужен? Кто не знает того, что Зеля со товарищи воруют? Все знают. Так что компромат на них ничего нового не скажет. Схемы вывода денег? Ну, знали что воруют, теперь будут знать как. Что воровать перестанут? МЕЛКО МЫСЛИТЕ. ЭТОТ КОМПРОМАТ СТРАШЕН НЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕ, НО И ВСЕМ В Т.Ч. И ГЕЙРОПСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ. ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ МАЛО НИКОМУ НЕ ПОКАЖЕТСЯ . А НАМ ЭТО НА РУКУ КАК, ВПРОЧЕМ, И ТРАМПУ Т.К. ВСЯ БЫВШАЯ&quot;КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ&quot; БИДОНА БУДЕТ ВЫШВЫРНУТА ИЗ ПОЛИТИКИ НАДОЛГО И ВСЕРЬЕЗ. ПАРТИЯ ПОНЕСЕТ ДОЛГО НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ. А У РОССИИ БУДЕТ ПЕРИОД ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО СПОКОЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ СВОИХ ПРОБЛЕМ, ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ БЕЗ ВСЯКОЙ ЖАЛОСТИ И БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ПРОШЛЫЕ ОБЕЩАНИЯ НЕКОТОРЫМ. НО БОЮСЬ, ЧТО НЕ ДАДУТ ВЫПЛЕСНУТЬ ВСЕ ЭТО. ВСЕ-ТАКИ ЧРЕВАТО МИРОВЫМ ХАОСОМ.
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12 час.
Людмила Лиханова
ЭТОТ КОМПРОМАТ СТРАШЕН НЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕ, НО И ВСЕМ В Т.Ч. И ГЕЙРОПСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ. ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ МАЛО НИКОМУ НЕ ПОКАЖЕТСЯ . А НАМ ЭТО НА РУКУ КАК, ВПРОЧЕМ, И ТРАМПУ Т.К. ВСЯ БЫВШАЯ&quot;КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ&quot; БИДОНА БУДЕТ ВЫШВЫРНУТА ИЗ ПОЛИТИКИ НАДОЛГО И ВСЕРЬЕЗ. ПАРТИЯ ПОНЕСЕТ ДОЛГО НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ. А У РОССИИ БУДЕТ ПЕРИОД ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО СПОКОЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ СВОИХ ПРОБЛЕМ, ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ БЕЗ ВСЯКОЙ ЖАЛОСТИ И БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ПРОШЛЫЕ ОБЕЩАНИЯ НЕКОТОРЫМ. НО БОЮСЬ, ЧТО НЕ ДАДУТ ВЫПЛЕСНУТЬ ВСЕ ЭТО. ВСЕ-ТАКИ ЧРЕВАТО МИРОВЫМ ХАОСОМ.
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12 час.
HotRS
В Киеве пообещали раскрыть компромат на Зеленского: «Он провалил две ключевые задачи» Некоторые детали уже «слили» журналистам.©   Сколько осталось жить собирателям компры знает только зеля.
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10 час.
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