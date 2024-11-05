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Искусствовед назвала дешевкой коллекцию антиквариата Пугачевой

Искусствовед назвала дешевкой коллекцию антиквариата Пугачевой

Фото: mk.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что искусствовед Софья Багдасарова, известная своим острым умом и проницательным взглядом на искусство, рьяно обрушилась на коллекцию живописи и антиквариата, принадлежащую Алле Пугачевой и Максиму Галкину*.

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