Толстой отказался от Нобелевской премии по литературе в 1906 году

В 1906 году Лев Толстой попросил не присуждать ему Нобелевскую премию по литературе, сославшись на нежелание заниматься распорядительством крупной суммы денег.
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