«Советская казёнщина»: зачем в СССР строили стены из стеклоблоков

Они — призраки ушедшей эпохи. Если вы родились в СССР, вы точно помните эти мутные стеклянные «кирпичи», из которых были сложены стены бесчисленных бассейнов, вестибюлей метро, заводских проходных и детских садов.
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