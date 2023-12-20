В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина на 2,5 млрд рублей

В Москве ФСБ изъяла 673 кг латиноамериканского кокаина стоимостью более 2,5 млрд руб. Наркотики планировали контрабандно переправить в Евросоюз, сообщили в среду, 20 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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