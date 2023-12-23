Захарова заявила, что РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Выплата регулярного взноса в бюджет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) - обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия, однако Россия не будет участвовать в финансировании одного комитета, навязанного Соединенными Штатами.