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Защитник «Спартака» Ву: «Хорошо понимаем, что хочет от нас тренер. Хочется выиграть титул»

Защитник « Спартака » Кристофер Ву рассказал о желании выиграть Альфа-Банк РПЛ. «Было очень много тактики [на сборах], и мне это сильно помогло, потому что физически я был и до этого в порядке, но не хватало каких-то качеств с точки зрения понимания игры.

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