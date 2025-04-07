К ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ г.АЛУШТА!

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» информирует что согласно протокола испытаний ГБУ «Региональная лаборатория» у кошки без владельца, павшей в г.
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