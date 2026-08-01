Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Страшное предсказание Брэдбери об августе 2026 года встревожило Запад

Страшное предсказание Брэдбери об августе 2026 года встревожило Запад

Пользователи западных соцсетей активно обсуждают советский мультфильм 1984 года, снятый по рассказу фантаста Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь», приводят конспирологические версии, расписывают возможные сценарии гибели человечества в ядерной катастрофе, пишет «Комсомольская правда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии