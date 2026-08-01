Страшное предсказание Брэдбери об августе 2026 года встревожило Запад

Пользователи западных соцсетей активно обсуждают советский мультфильм 1984 года, снятый по рассказу фантаста Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь», приводят конспирологические версии, расписывают возможные сценарии гибели человечества в ядерной катастрофе, пишет «Комсомольская правда».
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