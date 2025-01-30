Боец Росгвардии сбил украинский беспилотник "Баба-Яга" в Харьковской области

ТАСС/Алексей Белкин/NEWS.ru Снайпер спецназа "Стальной бригады" Росгвардии сбил беспилотник "Баба-Яга" Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленный на объекты в Белгородской области, сообщила пресс-служба ведомства.
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