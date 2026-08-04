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FiNE NEWS

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Меган Маркл отмечает 45-летие: от актрисы до герцогини Сассекской

4 августа 2026 года исполняется 45 лет Меган Маркл, супруге принца Гарри и герцогине Сассекской. Родилась она в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье режиссёра по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгланд.

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