Меган Маркл отмечает 45-летие: от актрисы до герцогини Сассекской

4 августа 2026 года исполняется 45 лет Меган Маркл, супруге принца Гарри и герцогине Сассекской. Родилась она в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье режиссёра по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгланд.