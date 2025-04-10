Glassnode: Среднесрочные держатели биткоинов начинают капитулировать и терпеть убытки

Согласно новым данным Glassnode, в структуре зафиксированных убытков по биткоину произошло заметное изменение: теперь потери несут не только краткосрочные держатели, но и инвесторы, ранее считавшиеся более устойчивыми.
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