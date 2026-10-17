Возможно, ваш отец даже не в курсе, что сегодня есть повод для поздравлений — так почему бы не напомнить ему об этом? В этой подборке собраны тёплые слова, открытки и картинки, приуроченные ко Дню отца.
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