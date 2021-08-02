Страдающие меньшинства, «Игносфера», возвращение в Россию. Парсуна Виктора Мараховского

Гость программы публцист Виктор Мараховский. 00:01 — Начало 01:45 — Что такое самоходный публицист? 04:44 — О вере и прогулке по пустырям 09:24 — Вера — личное дело каждого? 10:50 — О том, как и почему Виктор Мараховский переехал из Прибалтики в Россию 17:50 — О кейсе «Вкусвилла», ЛГБТ и страданиях в толерантных странах 27:55 — Интернет как иллюзия знания, или «Игносфера» 34:08 — О (не)продуктивном поколении 40:18 — В чем разница между «рассуждать» и «вещать»? 45:21 — О (не)настоящих США и Франции 54:17 — О предателях и «самых успешных патриотах» 01:04:27 — «В политике есть друзья, и это ее главная проблема» 01:09:29 — Любить — это «трудно, но просто».