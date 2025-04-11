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Вечерний Новосибирск

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Дело о мошенничестве при строительстве детсада рассмотрит суд в Новосибирске

Дело о мошенничестве при строительстве детсада рассмотрит суд в Новосибирске

С 2020 по 2022 год между госучреждением и коммерческими строительными организациями были заключены госконтракты на выполнение работ по строительству яслей в городе Тогучине, стоимость работ составила свыше 50 млн рублей.

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