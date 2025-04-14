Злой рок? Смолянин судился с акушерами из-за смерти жены и был застрелен на охоте

За полгода до роковой охоты у Матвея умерла при родах жена. Он вместе с тестем судился с акушерами и анестезиологом, но дожить до суда над врачами, допустившими смерть роженицы, он не смог – был застрелен .
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