Бизнес в России высказался о возвращении иностранных компаний

Рабочая группа предпринимателей, созданная на базе Российского союза промышленников и предпринимателей, готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России.
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