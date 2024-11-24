Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность для граждан, находящихся в добровольческих формированиях, за утрату или умышленное повреждение выданных материальных средств.
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